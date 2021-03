Erməninin ŞOK VƏSİYYƏTİ üzə çıxdı - "Məni Türkiyə bayrağı ilə dəfn edin" / FOTOLAR

Almaniyada yaşayan Koreya müharibəsi qazisi erməni əsilli Minas Kaya son mənzilə Türkiyə bayrağı ilə yol salınıb.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, 91 yaşlı qazi bu barədə vəsiyyət edib. Oğlunun sözlərinə görə, Minas Kayanın tək vəsiyyətinin Türkiyə bayrağı ilə dəfn edilməsi olub. Qazinin vəsiyyəti yerinə yetirilib. Onun tabutu Türkiyə bayrağına bürünüb.

Dəfn mərasimindən sonra həmin bayraq yadigar olaraq qazinin yaşadığı evdən asılıb.

Qeyd edək ki, Minas Kaya Türkiyənin Yozgat vilayətində anadan olub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

