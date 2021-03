ABŞ-ın Florida ştatında yüngül mühhərikli təyyarə havaya qalxandan bir neçə dəqiqə sonra yolda hərəkət edən avtomobilin üzərinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı təyyarədə olan iki nəfər həyatını itirib. Nəqliyyat vasitəsində olan iki nəfər isə xəsarətlər alıb. Zərbənin təsirindən təyyarədə partlayış baş verib. Təyyarənin hansı səbəbdən qəzaya uğradığı məlum deyil.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.