Fransanın Bretan bölgəsində koronavirusun mutasiyaya uğrayan yeni növü ortaya çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fransanın Səhiyyə Nazirliyi açıqlama yayıb. Məlumata görə, yeni növ koronavirusun daha təhlükəli və yoluxucu olduğuna dair hələlik dəlil yoxdur. Bildirilir ki, Bretan bölgəsi nəzarətə götürülüb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.