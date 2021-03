Xəzinə axtarışında olan türklər görün nə tapdı - Gördüklərinə inanmadılar / FOTOLAR

Türkiyənin Kuyucak rayonunda xəzinə axtarışında olan şəxslər tarixi tapıntıya rast gəliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, qanunsuz aparılan axtarışlar zamanı hündürlüyü 1 metr yarıma çatan qab tapıblar. Hadisə yerinə cəlb edilən polislər şübhəliləri nəzarətə götürüb. Tarixi qab barədə aparılan ilkin araşdırmalardan sonra tarixi tapıntının Osmanlı dövrünə aid olduğu irəli sürülüb. Osmanlı dövründə belə qablar "Pithos" adlanırdı.

Axtarışların aparıldığı ərazi nəzarətə götürülüb. Araşdırmalar davam edir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

