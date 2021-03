Bakının Binəqədi rayonunda yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Binəqədi rayonu ərazisində, “İstanbul evləri” yaxınlığında körpüdə iki minik maşını toqquşub.

Qəza zamanı yolda sıxlıq yaranıb.

Həmin qəzanın videosunu təqdim edirik:

(Baku.ws)

