3-cü dalğa xəbərdarlığı: Avropa sərt karantinə gedir

Fransanın ardınca İtaliya da pandemiya ilə bağlı yeni sərt karantin tədbirlərinə hazırlaşır.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, yoluxma saylarında kəskin artım ilə bağlı Fransa və İtaliyada 3-cü dalğanın yaşadığı bildirilir. Xəstəxanalar yenidən dolmaq üzrədir. Məlumata görə, İtaliya hökuməti fəlakətin qarşısını almaq üçün ehtiyatı əldən vermək istəmir. Hökumət Roma və Milan şəhərlərini də əhatə edən karantin tədbirləri hazırlayır. Mağazalar, təhsil ocaqları və digər obyektlərin bağlanması gözlənilir.

Fransada da oxşar tədbirlərin görüləcəyi gözlənilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.