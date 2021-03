ABŞ səmasının müdafiəsində önəmli rol oynayan F-22 döyüş təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza təyyarə Floridadakı bazaya eniş zamanı qeydə alınıb. Məlumata görə, F-22 təyyarəsi uçarkən texniki nasazlıq baş verib və pilot təcili eniş barədə qərar verib. Tələfat qeydə alınmayıb.

Qeyd edək ki, F-22 məhdud sayda istehsal edilib və xarici ölkəyə satılmır. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

