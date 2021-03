Türkiyə və ABŞ ordusu Aralıq dənizinin şərqində birgə təlimlər həyata keçirəcək.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, təlimlər martın 18-də başlayacaq. Məşqlərə cəlb ediləcək hərbi qüvvənin sayı barədə açıqlama verilməsə də, hərbi gəmilərlə yanaşı döyüş təyyarələrinin də qatılacağı bildirilir.

Qeyd edək ki, bölgədə Yunanıstan və müttəfiqləri də hərbi təlimlər keçirir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

