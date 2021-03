Pakistanın Bəlucistan əyalətindəki mədəndə baş verən partlayış nəticəsində 7 nəfər həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, partlayışa səbəb metan qazının sızması olub. Hadisədən dərhal sonra əraziyə xilasedicilər cəlb edilib. Dağıntılar altında mədənçilərin qalıb-qalmadığı yoxlanılır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

