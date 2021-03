Ölkəmizdə ət istehsalı artdı

2021-ci ilin yanvar-fevral aylarında 669,3 milyon manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulu hasil edilib.

Metbuat.az-ın Dövlət Statistika Komitəsindən əldə etdiyi məlumata əsasən, onun 639,5 milyon manatı heyvandarlıq, 29,8 milyon manatı bitkiçilik məhsullarının payına düşüb.

2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə istehsal 2,3 faiz artıb. O cümlədən, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı 2,1 faiz, bitkiçilik məhsullarının istehsalı isə 6,2 faiz çoxalıb.

Mart ayının 1-nə kimi 61,8 min hektar sahədə yazlıq bitkilər, o cümlədən 8,5 min hektar sahədə dənlilər və dənli paxlalı bitkilər, 14,1 min hektar sahədə kartof, 10,2 min hektar sahədə tərəvəz, 28,3 min hektar sahədə çoxillik otlar, 0,7 min hektar sahədə sair bitkilər əkilib.

