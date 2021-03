ARB TV-nin “Hüseynova bacıları” verilişinin növbəti qonağı müğənni Manaf Ağayev olub.

O, Günel Ələkbərovanın ona olan dəstəyindən danışdı:

“Həyat çox mənasız keçir. Ona görə də heç bir oğlan məni pul ilə təəccübləndirə bilməz. Amma elə bir hərəkəti, elə bir jesti ilə rəğbətimi qazanar, bütün hər şeyimi əlimdən alar. Güneli mən niyə sevdim? Umduğum bir yer var idi, bir də gördüm ki, Günel mənim haqqımda çıxış edir. Məni məhv etdi, əritdi. Hər şeyimi yaxşı mənada əlimdən aldı”.

