Türkiyədə gənc qızların əlbəyaxa davasının videogörüntüsü sosial şəbəkələrdə böyük müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Ankaranın Sincan vilayətində qeydə alınıb.

Hələ səbəbi bilinməyən davada iki gənc qız saçyolduya çıxıb.

Videodan göründüyü kimi iki qız bir-biri ilə dalaşır.

Görüntülər izlənmə rekordu qırıb və müzakirələrə səbəb olub.(Baku.ws)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.