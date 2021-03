TƏCİLİ: Avropada böyük hərəkətlilik yaşanır - Putinin "ayağına getdilər"

Avropa Birliyi ölkələrində “AstraZeneca” peyvəndinin yan təsirləri ilə bağlı qalmaqal davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, İtaliyada müəllimin “AstraZeneca” peyvəndi olunandan bir gün sonra həyatını itirməsi hökuməti hərəkətə keçirib. Hakim dairələr peyvəndin müəllimin səhhətinə təsirlərini araşdırır. Bu hadisədən sonra İtaliyada “AstraZeneca” peyvəndinin qadağan olunacağı bildirilir. Almaniya və Fransanın da oxşar addımlar atacağı gözlənilir. Bununla da, Avropada “AstraZeneca” peyvəndini qadağan edən ölkələrin sayı 14-ə çatacaq.

Məlumata görə, Fransa, Almaniya və daha bir neçə Avropa ölkəsi Rusiyadan “Sputnik V” peyvəndi almağı planlaşdırır. Bildirilir ki, bu barədə tərəflər arasında razılıq əldə olunub. Bu ölkələr “Sputnik V” peyvəndinin birgə istehsalını planlaşdırır.



