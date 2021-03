“Suriya ilə bağlı Türkiyə və Rusiya arasında fikir ayrılıqları olsa da, əməkdaşlığımız davam edir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kreml sözçüsü Dmitri Peskov belə açıqlama verib. O bildirib:

“Türkiyə ilə işbirliyi içində olduğumuz İdlib bölgəsində vəziyyət yaxşı deyil. Həmin bölgələrdə hələ də terrorçular var. Bu da vəziyyətin normal olmasına maneə törədir. Buna baxmayaraq, işbirliyimiz davam edir”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

