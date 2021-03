Türkiyə və Azərbaycan vətəndaşları aprelin 1-dən etibarən yeni şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qarşılıqlı səyahət edə biləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “TRThaber” hüquq-mühafizə orqanlarına istinadən məlumat yayıb. Açıqlamaya görə, vizasız qalmaq müddəti 30 gündən 90 günə artırılıb.

Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu iki ölkə arasında şəxsiyyət vəsiqəsi ilə səyahət etməyin mümkün olacağını açıqlamışdı.

Anar Türkeş / Metbuat.az

