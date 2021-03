İsrail daha 4 ölkə ilə əlaqələri bərpa etmək niyyətindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Binyamin Netanyahu açıqlama verib. Netanyahu həmin ölkələrin adlarını açıqlamayıb. O, həmin ölkələrin rəhbərləri ilə telefon əlaqəsi yaratdığını ifadə edib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl İsrail Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Bəhreyn və daha iki ərəb ölkəsi ilə əlaqələri bərpa edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

