Azərbaycan ordusunun anti-terror təlimləri davam edir. Baş nazir Əli Əsədov şişirdilmiş qiymətlərlə satınalmaların qarşısı qətiyyətlə alınacağını açıqlayıb. Ermənistanda növbədənkənar seçkilərə hazır olmaq tapşırığı verilib.

Metbuat.az günün ən vacib xəbərlər blokunu təqdim edir:

