Ağdamda ata və üç oğlu minaya düşüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə bu gün axşam saatlarında qeydə alınıb.

Minaya düşənlər Hüseynov Akif Muxtar oğlu, Hüseynov Anar Akif oğlu, Hüseynov Razi Akif oğlu və Hüseynov Bayram Akif oğludur.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

