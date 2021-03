Paşinyanın pulu ilə kontur yükləyən azərbaycanlı hakerlə MÜSAHİBƏ + VİDEO

İkinci Qarabağ müharibəsi eyni zamanda informasiya müharibəsi idi.

Azərbaycanlı hakerlər müharibə dövründə ermənilər tərəfindən sosial mediaya edilən hücumların qarşısını alıb, onlara cavab verirdilər. Bu haker qruplarından biri Azərbaycanda məhşur olan "Anti-Armenia Team” kimi tanınan haker qrupudu.

Qrup müharibə dövründə ermənilərin bir çox önəmli sənədini hak edərək paylaşıb. Onlardan ən önəmlisi ermənilərin Atom elektrik stansiyasına edilən hücumu olub. Eyni zamanda qrup üzvləri ermənilərin gizli saxladıqları ölü sayının siyahısını şəkilləri ilə birlikdə sosial mediyada paylaşıblar.

"Anti-Armenia Team” qrupunun üzvlərindən biri ilk dəfə olaraq Baku TV-yə müsahibə verib.

Müsahibəni təqdim edirik:

