“Azəriqaz” bu binanın sakinlərinə xəbərdarlıq etdi

Bakının Xətai rayonu, Xocalı prospekti, Lütfi Zadə küçəsində yerləşən “Xətai - 22” MMC-ə məxsus çoxmərtəbəli yaşayış binasında təbii qazdan qanunsuz istifadəyə dair şübhəli məqamlar üzə çıxıb.

“Azəriqaz”dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, qurumun əməkdaşları bununla bağlı reyd keçiriblər.

354 mənzildən ibarət olan binanın 34 mənzilində yaşayış yoxdur. 288 mənzilə isə sayğac quraşdırılıb və abonentlər rahatlıqla mavi yanacaqdan istifadə edir.

Digər 32 mənzildə isə sayğac quraşdırmadığı halda sakinlərin kənar müdaxilələr vasitəsilə təbii qazdan istifadə etmələri barədə şübhəli məqamlar var.

Birliyin əməkdaşları dəfələrlə bu mənzillərə baxış keçirmək istəsə də, mənzil sahibləri qapını açmayıblar.

Birliyin Bakı Regional Qazın Satışı Departamentindən verilən məlumata görə, 34 mənzilin sahibinə üç iş günü ərzində mənzil daxilinə baxışın keçirilməsi üçün şərait yaradılması barədə son xəbərdarlıq edilib.

Bu gün ilin axır çərşənbələrindən daha biri qeyd edildiyindən, bayram günündə binanın qaz təchizatı dayandırılmayıb.

Onu da qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı Bakı Regional Qazın Satışı Departamenti hüquq-mühafizə orqanlarına və binanın tikinti şirkətinə müraciət ünvanlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.