Fransada koronavirus infeksiyasının üçüncü dalğası başlayıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Baş naziri Jan Kasteks bildirib. Onun sözlərinə görə, yeni dalğa virusun bir neçə variantının yayılması ilə müşayiət olunur.

Qeyd edək ki, bu gün Fransanın Bretan regionunun şimal-qərbində koronavirusun daha bir ştammı aşkarlanıb.

