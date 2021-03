"Pulun olsun, dəli ol, nə olursan-ol, səni hər yerdə yuxarı başa keçirəcəklər. Amma pulun olmasın, əxlaqın gözəl olsa da, səni saymayacaqlar".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Afət Fərmanqızı ARB-də yayımlanan "Hüseynova bacıları" verilişində bildirib.

O əlavə edib ki, bəzi hadisələr onun başına gəlib, bəzilərini isə qohumda, tanışda görüb.

