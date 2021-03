29 ildən sonra Şuşada bayram tonqalı qalanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şuşa qalasının qarşısında hərbçilərin iştirakı ilə tonqal qalanmasının görüntüləri sosial şəbəkədə rəğbətlə qarşılanıb.

Görüntülərdə diqqət çəkən daha bir məqam isə Şuşa qalasının üzərindəki Şuşa yazısı ilə bağlıdır. Belə ki, işğala qədər qalanın üzərində kiril əlifbası ilə yazılmış "ШУША" sözü latın hərfləri ilə dəyişdirilib. Artıq qalanın üzərində "Şuşa" yazısı öz əksini tapıb.

