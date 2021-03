İranda Hicri Şəmsi təqviminə görə qeyd edilən ilin son çərşənbəsində 6 nəfər ölüb, 331 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az-ın İranın dövlət televiziyasına istinadən xəbərinə görə, bunu ölkənin Təcili Yardım Qurumunun sözçüsü Müctəba Xalidi deyib.

O bildirib ki, yaralılardan 41 nəfər müxtəlif əzalarını itirib, 123 nəfərin bədənində yanıqlar qeydə alınıb və yeddi nəfər gözlərindən yaralanıb.

