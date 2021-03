Türkiyədə son sutka ərzində 71 nəfər koronavirus (COVID-19) infeksiyasından dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.



Bildirilib ki, son 24 saatda 16 749 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. Bununla virusa yoluxanların sayı 2 911 642, pandemiya qurbanlarının sayı isə 29 623 nəfərə çatıb.



Türkiyədə indiyədək 2 734 862 pasiyent (son sutkada 17 893 nəfər) sağalaraq evə buraxılıb.





