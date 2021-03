SON DƏQİQƏ! Azərbaycanda gecə saatlarında dəhşət: Ölən və yaralılar var

Sabirabad rayonunun Nizami kəndində ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Hacıqabul-Bəhramtəpə avtomobil yolunda qeydə alınıb.

Bakı sakini, 1976-cı il təvəllüdlü Hacıyev Bəxtiyar Ağabala oğlunun idarə etdiyi "Kia" markal 99 RN 407 dövlət nömrə nişanlı avtomobillə və Sabirabad rayonunun Moranlı kənd sakini, 1981-ci il təvəllüdlü Mehdiyev Samir Fərhad oğlunun idarə etdiyi "VAZ 2115" markalı 90 RZ 915 dövlət nömrə nişanlı avtomobillər sürətlə hərəkətdə olarkən toqquşublar və daha sonra VAZ 21015 markalı avtomobil Shacman markalı yük avtomobilinə çırpılıb.

Qəza nəticəsində "VAZ 2115" markalı avtomobilin sürcüsü hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı DYPİ tərəfindən araşdırma aparılır. (Apa)



