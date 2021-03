ABŞ-ın Corciya əyalətində yerləşən 3 masaj salonuna silahlı hücum edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücumlar nəticəsində azı 8 qadın həlak olub. Onlardan 7-si asiyalıdır. Məlumata görə, masaj salonları bir-birilərinə 30 kilometr məsafədə yerləşir. Hücumu təşkil edən 21 yaşlı şübhəli saxlanılıb. Polis hadisənin terror hücumu olmadığını, “nifrət” cinayəti olduğunu açıqlayıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

