İsraildə bütün vətəndaşlara koronavirus peyvəndinin ilk dozası tətbiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu səbəb görə, İsraildə həyat normala qayıdıb. İnsanlar yaxın günlərdə peyvəndin ikinci dozasını qəbul edəcək.

Qeyd edək ki, İsraildə peyvənd prosesi yanvar ayında başlayıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.