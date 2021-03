Marsda yoxa çıxan su haradadır?

Mars planetinin səthindəki suyun milyardlarla il əvvəl yox olmasının səbəbləri barədə araşdırmalar davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ehtimallara görə, mayenin əksər hissəsi Marsın dərin qatlarındakı qabığına çökərək minerallara çevirilib. Lakin bununla bağlı hələlik sübutlar tapılmayıb. Elm adamları ehtimal edir ki, vaxtilə mars planetində çaylar axıb, göllər mövcud olub.

Qeyd edək ki, ABŞ və Çin başda olmaqla bir sıra ölkələr Mars planeti ilə bağlı araşdırmaları intensivləşdirib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

