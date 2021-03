Türkiyənin Antalya şəhərində xanıma hamının gözləri qarşısında güc tətbiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, naməlum şəxs səkidə qadını yerə sərərək, ona zərbələr endirib. Qəribəsi budur ki, ətrafdakılar hadisəyə müdaxilə etməyib. Əraziyə polisin gəldiyini görən şübhəli aradan çıxmağa çalışsa da, buna müvəffəq almayıb. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

