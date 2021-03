Sakinlərdən İNQİLABİ TAPINTI: Bunu içənlər koronavirusa yoluxmur / VİDEO

Türkiyənin Balıkəsir vilayətindəki Çavlı qəsəbəsində indiyə qədər koronavirusa yoluxma qeydə alınmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səhiyyə Nazirliyinin koronavirusla bağlı yayımladığı xəritədə Çavlı qəsəbəsinin yaşıl rənglə işarələnməsi bunu sübut edir. Qəribəsi budur ki, Balıkəsir vilayəti koronavirus xəritəsində qırmızı rənglə işarələnib.Yəni bölgədə yoluxma sayı yüksəkdir.

Çavlı sakinləri bunu zoğal hoşafı ilə əlaqələndirir. Onların sözlərinə görə, hoşaf immunitet sistemini gücləndirir. Nəticədə koronavirusa yoluxma baş vermir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.