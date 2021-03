SON DƏQİQƏ: Bayden Rusiyaya "müharibə" elan etdi: Putin qatildir / Moskva hərəkətə keçdi

ABŞ prezidenti Co Bayden Rusiyanın prezident seçkilərinə müdaxiləsi ilə bağlı iddialara sərt cavab verib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, o bildirib ki, Putin seçkilərə müdaxilə etdiyinə görə, cavab verəcək:

“Məncə Rusiyanın lideri Putin qatildir. Yaxında onun necə vavab verəcəyini görəcəksiniz”.

Qeyd edək ki, ABŞ adminstrasiyası Putinin ötən il baş tutan prezident seçkilərinə müdaxilə etməyə cəhd göstərdiyinə dair hesabat hazırlayıb. Rusiya iddiaları rədd edir. Bildirilib ki, ABŞ-ın əsassız iddialarla bağlı ata biləcəyi addımlar cavabsız qalmayacaq.

Anar Türkeş / Metbuat.az

