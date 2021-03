Səhiyyə Nazirliyindən SƏRT KARANTİNLƏ bağlı açıqlama- Novruz bayramında...

“Karantin qaydalarının sərtləşdirilməsi zamanı təmaslar azalır. Çalışmalıyıq ki, sərt karantin olmadan biz təmasları azaldaq və özümüzü riskə atmayaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksionisti Təyyar Eyvazov bildirib.

O, qarşıdan gələn Novruz bayramı günlərində insanları qaydalara əməl etməyə çağırıb:

“Novruz bayramı ərəfəsində yoluxma sayının artmaması üçün qaydalara ciddi riayət etmək lazımdır. Təmaslar nə qədər az olsa, yoluxma da bir o qədər azalar”.

O bildirib ki, hər bir infeksion xəstəlik zamanı risk qrupları olur:

"Vaksinasiya Strategiyasında bu risk qrupları müəyyənləşib. Həmin şəxslərdə yoluxma olduğu halda xəstəliyi ağır keçirirlər və ölüm halları olur. Buna görə ilk növbədə həmin şəxslərə peyvənd vurulur. Aşağı yaşlarda olan şəxslər də xəstəliyi ağır keçirə bilər. Amma belə hallar az olur. Ona görə ilk olaraq həssas qruplar vaksinasiyadan keçir. Təbii ki, digər insanlar da vaksinasiyadan keçəcəklər. Əhalinin üçdə iki hissəsi peyvənd olunarsa, epidemik zəncir qırıla bilər”.



