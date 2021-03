Baş nazirdən Anım Günü ilə bağlı qərar

Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” qərarına dəyişiklik edilib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bununla bağlı Baş nazr Əli Əsədov qərar imzalayıb. Dəyişikliklə, vahid büdcə təsnifatında müəyyən tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı nəzərdə tutulan xərclər hissəsində tədbirlərin siyahısına Azərbaycan Respublikasında Anım Günü əlavə olunub.



Qeyd edilib ki, Əmək Məcəlləsinə “Azərbaycan Respublikasında Anım Günü” adlı yeni 106-1-ci maddə əlavə edilib.



Bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli Qərarında müəyyən tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı nəzərdə tutulan xərclər hissəsində tədbirlərin siyahısına Azərbaycan Respublikasında Anım Gününün əlavə olunması zərurəti yaranıb.



Qeyd edək ki, Prezidentin sərəncamına əsasən, hər il sentyabrın 27-si Azərbaycanda Vətən Müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinin anılması üçün Anım Günüdür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.