Avropa Birliyi peyvənd pasportunun tətbiq edilməsi ilə bağlı rəsmi addımlar atmağa hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropa Komissiyası hansı peyvəndlərin “passport”a daxil ediləcəyini yaxın günlərdə açıqlayacaq. Məlumata görə, bu sənədlə insanlar Avropa ölkələrinə sərbəst səyahət edə biləcək.

Məhdudiyyətlər onlara şamil edilməyəcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

