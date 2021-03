Türkan qəsəbəsində narkotik plantasiyaysı salan şəxs tutuldu - FOTOLAR

Xəzər Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və kultivasiyasına qarşı əməliyyat tədbiri həyata keçirib.

Daxili İşlər Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumatda bildirilir ki, daxil olmuş məlumat əsasında keçirilən əməliyyat zamanı narkotik vasitələrin əkilib-becərilməsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən vətəndaş Rasim Ağayev Türkan qəsəbəsi ərazisində saxlanılıb. Onun yaşadığı evin həyətinə baxış zamanı 66 ədəd ümumi çəkisi 5 kiloqram 490 qram əkilib-becərilməsi qadağan edilən çətənə kolu aşkar edilib. Saxlanılan şəxs narkotik tərkibli bitkiləri bu ilin yanvar ayında əkdiyini və aqrotexniki qaydada xüsusi qulluq edərək yetişdirdiyini bildirib. Rasim Ağayev çətənə kollarını həm şəxsi istifadəsi, həm də satmaq məqsədi ilə əkdiyini qeyd edib.

Faktla bağlı saxlanılan şəxs barəsində Xəzər RPİ-nin İstintaq Şöbəsində zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.

