Türkiyənin Artvin vilayətindəki Dərəiçi kəndində irimiqyaslı yanğın baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, taxtadan tikilmiş evdə başlayan alov küləyin təsiri ilə sürətlə digər evlərə yayılıb. İndiyə qədər 50-yə qədər ev sıradan çıxıb. Hazırda yanğın davam edir. Bölgəyə çox sayda xilasedici cəlb edilib.

Tələfat barədə məlumat yoxdur.

Anar Türkeş / Metbuat.az

