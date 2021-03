Böyük Britaniyanın Baş naziri Boris Conson “AstraZeneca” peyvəndi olunacağını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hökumət başçısı peyvəndin etibarlı olduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, 10 Avropa ölkəsi “AstraZeneca” peyvəndinin yan təsirləri olduğunu bildirərək, qadağa qoyub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

