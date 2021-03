Oyunçular üçün ən yaxşı mükafatlar: 1xBet "ESL Pro League" üçün tərəfdaşlıq kampaniyasına start verdi

Bahar kiber arenada böyük turnirlər ilə başlayır. Bütün ən yaxşı CS: GO komandaları ESL Pro League Sezon 13`də və 11 aprelə qədər davam edəcək bir turnirdə qarşı - qarşı gələcəklər.

Dörd qrupluq ulduz komandalar, 750 min dollar pul mükafatı, ehtiras və duyğular. Qalibi proqnozlaşdırmaq çətindir, çünki birdən-birə yüksək səviyyəli turnirdə bir neçə komanda çempionluq ambisiyasına sahibdir.

Komandaları izləmək maraqlıdır, amma 1xBet işə başladıqda emosiyalar yeni səviyyəyə keçid alır. ESL`in mərc tərəfdaşı olan bukmeker, xüsusilə turnir üçün “Missiya: həyata keçirilə bilən” aksiyasına start verdi.

Aksiya çərçivəsində 1xBet oyunçuları ESL Pro League Sezon 13`un hadisələrinə mərc edə və uğurlu proqnozlar zamanı pulsuz mərclər üçün promokodları əldə edə biləcəklər. Bütün promkodlar sahibləri arasında isə oyunçular üçün ən yaxşı mükafatlar oynanacaq: ən yaxşı monitorlar, klaviaturalar, siçanlar və digər aksessuarlar. Ancaq əsas mükafat Lumen by Hyper PC oyun kompüteridir. Bunun üçün hər kəs mübarizəyə qoşula bilər!

Aksiyada iştirak etmək üçün nə etmək lazımdır:

• 1xBet`də qeydiyyatdan keçmək / daxil olmaq

• şəxsi hesabınıza aksiyalarda iştirak etmək üçün işarə qoymaq

• aksiya səhifəsindəki “Jump In” düyməsini basaraq aksiyada iştirakını təsdiqləmək

• ESL Pro League Sezon 13'ün fərqli hadisələrinə mərc etmək

Bütün promokod sahibləri, güclü oyun komputeri də daxil olmaqla mükafatların tirajında iştirak edə biləcəklər.

Ən yaxşı cihazlar haqqında xəyal edirsiniz? Missiya 1xBet ilə həyata keçirilə bilər! Ən yaxşı bukmekerlərinizə ödəniş edin.

