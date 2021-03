Azərbaycanda iqtisadi fəaliyyət növlərinin alt fəaliyyət növləri yaradılıb

Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən iqtisadi fəaliyyət növlərinin iyerarxiyasına yeni "alt səviyyə" əlavə edilib.

Dövlət Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, alt səviyyə mövcud olan hər bir 5 rəqəmli fəaliyyət növünə 7 rəqəmli alt fəaliyyət növləri əlavə edilməklə yaradılıb.

Hazırda vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçota alınması zamanı yalnız 7 rəqəmli alt fəaliyyət növlərindən istifadə edilir.

7 rəqəmli alt fəaliyyət növlərinin siyahısı ilə (İqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifatı) Dövlət Vergi Xidmətinin rəsmi internet səhifəsindən tanış olmaq mümkündür.



