Müğənni Afət Fərmanqızı verilişlərin birində qonaq olub.

Metbuat.az SİA-ya istinadən xəbər verir ki, ifaçı proqram zamanı anasından bəhs edib. O, bildirib ki, anası yaxşı oxuyan müğənni olub.

Veriliş zamanı Fərmanqızının anasının müğənni kimi iştirak etdiyi toydan video görüntülər yayımlanıb.

Proqramdan olan görüntüləri təqdim edirik:

