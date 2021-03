Emin “Jara”-dan danışdı - VİDEO

28 iyul – 1 avqust 20201 ci il tarixləri arasında Bakıda keçirilməsi planlaşdırılan “Jara” beynəlxalq musiqi festivalı təxirə salınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirin təşkilatçılarından olan Xalq artisti Emin Ağalarov sosial şəbəkə hesabında məlumat verib ki, Jara”nın 23-27 iyun tarixlərində ilk dəfə Rusiyanın Moskva şəhərində keçiriləcək.

Ağalarov qeyd edib ki, Bakıdakı “Jara”da iştirak üçün alınan biletlərlə Moskvadakı tədbirə qatılmağ mümkün olacaq.



Məlumat üçün bildirək ki, ötən il Bakıda keçirilməsi planlaşdırılan “Jara” beynəlxalq musiqi festivalı koronavirus pandemiyası səbəbindən təxirə salınmışdı.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.