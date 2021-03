ABŞ- da "TikTok" sosial şəbəkəsinin işindəki problemlər müşahidə olunub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, amerikalı istifadəçilərin 84 faizi video izləməkdə çətinlik çəkib. İstifadəçilər hesablarına daxil ola bilməmək və fayl dərcində problem yaşamaqlarından şikayət ediblər.

Hələlik "TikTok"-dan nasazlığın nə ilə bağlı olması barədə açıqlama verilməyib.

