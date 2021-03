Bakının Ziya Bünyadov prospektində baş verən qəzanın görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə zamanı “ZAZ Tavria” markalı avtomobil əvvəlcə yolayrıcı bardürə çırpılıb. Zərbənin təsirindən avtomobil qarşı yola çıxıb.

Qəza qarşı hərəkət zolağında hərəkət edən və hadisədən son anda yayılan avtomobildə yerləşdirilmiş kameraya əks olunub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.