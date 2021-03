Əfqanıstanın paytaxtı Kabildə dövlət işçilərininin olduğu avtobusa hücum nəticəsində 3 nəfər həlak olub. 11 yaralı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücum partlayıcı qurğunun işə salınması ilə törədilib. Hadisəyə görə məsuliyyəti hələlik heç bir qruplaşma üzərinə götürməyib. Hücumun Moskvada Əfqanıstan hökuməti ilə Taliban arasında sülh danışıqlarının planlaşdırıldığı gün baş verməsi diqqət çəkir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

