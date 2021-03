Əfqanıstanın Vardak vilayətində xüsusi təyinatlı qüvvələrin olduğu helikopterin düşməsi nəticəsində 9 nəfər həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölənlərdən 5-i xüsusi təyinatlı digərləri isə pilotlar olub. Müdafiə Nazirliyi hadisənin səbəblərinin araşdırıldığını bildirib.

Yerli mənbələrin Röytersə verdiyi açıqlamaya görə, helikopter raket zərbəsindən sonra düşüb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

