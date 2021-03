Tanzaniya prezidenti Con Maqufuli 61 yaşında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə dövlət agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, ürəyində problemlər olan dövlət başçısı müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib.

Qeyd edək ki, Con Maqufuli uzun müddət idi ictimaiyyət qarşısına çıxmırdı. Onun yoxa çıxması barədə rəsmi məlumat verilmirdi. Müxalifətçilər prezidentin səhhətinin ağır olduğunu irəli sürsə də, rəsmi dairələr təkzib edirdi.

Anar Türkeş / Metbuat.az

