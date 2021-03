19 yaşlı Şəhidin ailəsinə yeni mənzil verildi

Azərbaycan Ordusunun Vətən müharibəsində şəhid olan hərbi qulluqçusu Cəbrayıl Dövlətzadənin ailəsinə yeni mənzil verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mənzilin açarları şəhidin ailəsinə təqdim edilib.

Qeyd edək ki, 19 yaşlı C.Dövlətzadə 2020-ci il sentyabrın 28-də Murovdağ döyüşləri zamanı şəhid olub və İkinci Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub.

İkinci Qarabağ müharibəsində göstərdiyi qəhrəmanlığa görə şəhid olan C.Dövlətzadənin döyüş yolu dillər əzbərinə çevrilib. Sumqayıtda cüdo məktəbinin yetirməsi olan Cəbrayıl düşmənin bir generalını və polkovnikini təkbaşına məhv etməklə Azərbaycanın mərd oğlu, general Polad Həşimovun və onun silahdaşlarının qisasını alıb.

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Cəbrayıl Dövlətzadə ölümündən sonra "Vətən uğrunda" medalı ilə təltif edilib. Eyni zamanda, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi zamanı döyüş əməliyyatlarının rəhbəri olan, düşmənin canlı qüvvəsinin məhv edilməsində rəşadət göstərən, vəzifə borcunu ləqayətlə və vicdanla yerinə yetirdiyinə görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Cəbrayıl Dövlətzadə ölümündən sonra "Azərbaycan Bayrağı" ordeni ilə təltif edilib.

