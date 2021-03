Vaksinasiyanı sürətləndirməliyik - TƏBİB

Azərbaycanda əhali arasında COVİD-19-a qarşı kütləvi immunitetin yaranması üçün əhalinin ən azından üçdə ikisinin orqanizmində antitel yaranmalıdır. Biz bu baxımdan peyvəndləmə prosesini sürətləndirməliyik.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in İnfeksion xəstəliklər üzrə işçi qrupunun rəhbəri Vasif Əliyev deyib.

O, insanlara virusdan qorunmaq üçün zamanında peyvənd olunması ilə bağlı çağırış da edib:

“Vaksinlə bağlı problemlər hər zaman yaranıb. Yeni doğulmuş uşağına vaksin vurdurmayan o qədər ailə var ki! Hər zaman vaksinin iflicə səbəb olacağı, başqa yan təsirlərin ola biləcəyi düşüncəsi ilə peyvənddən uzaq duran insanlar olub. Amma vaksinin faydaları onun yan təsirlərindən dəfələrlə çoxdur”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.