Türkiyənin Manisa vilayətində qorxulu hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli sakin həyətində ağac əkmək üçün çala qazıb. Qazıntı zamanı qumbara tapan şəxs, onun partlayıcı olduğunu anlamayıb. 54 yaşlı sakin qumbaranı evinə aparıb. Lakin onun qızı tapıntının qumbara olduğunu bildirəndən sonra dərhal polisə məlumat verilib.

Xüsusi təyinatlı qüvvələri nəticəsində qumbara zərərsizləşdirilib. Qumbaranın həyətə necə düşdüyü araşdırılır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

